Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 15:49
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

Януковичу отказали в переносе рассмотрения дела

 
Ходатайство адвокатов Януковича о переносе дела в любой другой суд отклонил Высший специализированный суд Украины. Защитники уверены, что в Печерском суде, где проходят слушания, на экс-президента оказывают давление, сообщает ТСН.
 
Заседание было быстрым, а решение выносили семеро судей. Адвокаты ходатайствовали, чтобы суд разрешил допросить Виктора Януковича через видеосвязь, однако суд отказал.
 
Председательствующий судья аргументировала тем, что ничего не помешало бы экс-президенту появиться на рассмотрении дела лично.
 
Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отложил дело Януковича на неопределенный срок. Также Печерский районный суд Киева арестовал имущество Януковича.
 
Суд отказал защите Януковича в отводе судьи
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.