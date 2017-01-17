Януковичу отказали в переносе рассмотрения дела

Ходатайство адвокатов Януковича о переносе дела в любой другой суд отклонил Высший специализированный суд Украины. Защитники уверены, что в Печерском суде, где проходят слушания, на экс-президента оказывают давление, сообщает ТСН.

Заседание было быстрым, а решение выносили семеро судей. Адвокаты ходатайствовали, чтобы суд разрешил допросить Виктора Януковича через видеосвязь, однако суд отказал.

Председательствующий судья аргументировала тем, что ничего не помешало бы экс-президенту появиться на рассмотрении дела лично.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отложил дело Януковича на неопределенный срок. Также Печерский районный суд Киева арестовал имущество Януковича.

Суд отказал защите Януковича в отводе судьи

Источник: korrespondent.net