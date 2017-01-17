Цена транша. Новые требования МВФ к Украине

Украина узнала о новых требованиях Международного валютного фонда. В них есть, как традиционные нормы о пенсионной реформе и рынке земли, так и новые моменты.
Минфин ожидает, что новый транш удастся получить уже в начале февраля, хотя раньше называлась дата – конец января.
Корреспондент.net собрал новые требования от МВФ.
Что с пенсиями
МВФ установил новый срок проведения пенсионной реформы - конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, потому МВФ ужесточил требования.
Предполагается постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году.
Власти подобные договоренности категорически отрицают. Министр социальной политики Павел Розенко заявляет, что действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.
"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами", - сказал он.
По его словам, не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или не платят их в полном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому что пенсия - это производная от зарплаты.
“Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривен - в том числе и серьезного эффекта, и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд", - подытожил Розенко.
Земля
До конца марта 2017 года в парламент должен принять закон о рынке земель. Ранее Украина обязывалась сделать это до конца сентября прошлого года.
Резко против введения рынка земли выступает целый ряд парламентских фракций – в частности Батьківщина и Радикальная партия.
"Запуск полноценного рынка земли — катастрофически сложное решение с политической точки зрения. Но МВФ прав: земля может стать ресурсом для привлечения инвестиций в страну. Ведь $2-3 млрд ожидаемых в 2017 году — это капля в море", — считает эксперт Олег Устенко.
Финансовые вопросы
Украине нужно до конца января выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности на протяжении шести месяцев, предшествующих национализации.
Также нужно выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по займам, выданным связанным лицам.
Кроме того, предполагается проведение реформы финансовой полиции. Исходя из меморандума, парламент должен узаконить ее работу до конца апреля.
Налоги, льготы
Меморандум МВФ предусматривает создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.
Также украинская сторона может взять на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.
В частности, речь о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно-кредитное агентство, а также отменит упрощеную систему налогообложения с января 2018 года.
Когда деньги?
Источник: korrespondent.net
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-