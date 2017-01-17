Медведчук: Более 11 миллионов находятся за чертой бедности

Подготовленный Минсоцполитики "Расчет влияния минимальной зарплаты на размер дефицита Пенсионного фонда Украины" имеет целый ряд положений, вызывающих массу вопросов. Анализ данного документа сделал в своем блоге лидер Общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Он отмечает, что в документе средняя продолжительность жизни пенсионера, который достиг 60-летнего возраста, указана: для женщин – 20 лет (80 лет), для мужчин – 16 лет (76 лет), в среднем – 18 лет. "В то же время не учитывается, что 40% (!) мужчин в Украине вообще не доживают до пенсионного возраста (данные Института демографии и социальных исследований). Рекордом реальной средней продолжительности жизни мужчин в стране по-прежнему остается показатель 1968 года – 68 лет. Но ведь и те, кто не дожил до пенсии, платили взносы в Пенсионный фонд", – отметил Медведчук.

При этом лидер "Украинского выбора", напомнил, что7,5 миллионов пенсионеров получают минимальную пенсию в размере 1 247 гривен.

"В 2017 году 5 миллионов пенсионеров получат прибавку в размере 126 гривен. Минимальная пенсия вырастет в два приема аж до 1 373 гривен, что к концу года составит меньше $50 в месяц… Более того, определив прожиточный минимум в 3 200 гривен в месяц, правительство признало, что свыше 11 миллионов пенсионеров находятся за чертой бедности. В то же время никаких планов, как исправить эту поистине трагическую ситуацию, Кабмин так и не предложил", – констатирует политик.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева пообещал к марту представить законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным, но в то же время может вызвать "шок" у украинцев.

Источник: korrespondent.net