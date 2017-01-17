Ляшко объявили бойкот в Верховной Раде

Народные депутаты межфракционных объединений Еврооптимисты и Равные возможности не будут голосовать за законопроекты авторства членов Радикальной партии, пока ее лидер Олег Ляшко не извинится за свои оскорбительные высказывания в адрес вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак.

"Он (Ляшко – ред.) связал ее позицию относительно моратория на лес-кругляк со следующими эпитетами "подсадная утка", "ставленница олигарха", "правительственный даун", – сказал Мушак.

"По поводу отношений с олигархами я бы советовал вам, Олег Валерьевич, эту тему никогда не поднимать, потому что результаты этой дискуссии будут не в вашу пользу", – добавил нардеп и напомнил об интервью, где Ляшко признался, что использовал схему отношений с олигархами "эфир в обмен на проходную часть в списке".

Ярослав Мушак также пояснил Ляшко особенности генетической аномалии под названием синдром Дауна: "Она приходится примерно на одного из 700 младенцев. И не зависит ни от имущественного положения родителей, ни от страны, ни от климатических условий. Эти люди не являются инвалидами. Они просто особенные... Их называют дети Солнца, они очень добрые".

По словам представителя БПП, депутаты межфракционных объединений Еврооптимисты и Равные возможности не будут поддерживать законопроекты, среди авторов которых будет Ляшко или его соратники, пока лидер Радикальной партии не извинится.

Сам Ляшко в ответной реплике не стал извиняться и заверил, что его партия "будет стоять на своих позициях": "Трудно назвать людей, которые оставляют украинцев без работы и зарплаты, людьми, которые заслуживают поддержки и уважения. Радикальная партия считает, что те, кто довел страну до ручки... Это люди ограниченные, слабоумные".

Выступление Ляшко сопровождалось криками "Ганьба!"

Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook назвал Климпуш-Цинцадзе "олигархической подсадной уткой" и "ставленицей олигарха-космополита Пинчука".

"Правительственные дауны, которые не отстаивают национальные интересы, идите на помойку!", – написал он.

Источник: korrespondent.net