Аваков поручил вернуть Донбасс в этом году

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году главной задачей для силовиков будет освобождение Донбасса, а в дальнейшем - и Крыма.

"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует министра пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что главной задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на готовность пограничников к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса", - сказал он.

При этом глава МВД подчеркнул, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени.

"После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей", - добавил он.

Отметим, что в ноябре Аваков заявил, что Донбасс освободит Нацгвардия.

Между тем, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на днях заявил, что Украина начнет освобождать Донбасс осенью 2017 года.