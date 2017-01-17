Найден второй черный ящик разбившегося под Бишкеком Боинга

МЧС Киргизии сообщает об обнаружении второго черного ящика на месте крушения грузового самолета Boeing 747 вблизи бишкекского аэропорта Манас.

"Бортовой самописец был найден во время исследования крупных фрагментов воздушного судна", сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС добавили, что второй черный ящик вместе с найденным накануне первым бортовым самописцем передадут представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые должны прибыть из Москвы в Бишкек сегодня во второй половине дня.

Как сообщал Корреспондент.net , 16 января Boeing 747 рухнул на жилой поселок рядом с Бишкеком.

Источник: korrespondent.net