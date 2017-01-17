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17. 01. 2017

На Харьковщине из-за снега обрушилась крыша дома


В Харьковской области в поселке Горького в двухэтажном жилом доме на 16 квартир обвалилась крыша. К счастью никто из жильцов не пострадал, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
 
Всего эвакуированы жители 12-ти квартир (18 человек). Их разместили в местном детсаду.
 
Согласно заключению экспертизы, причиной обрушения кровли стала нагрузка от снега, а также дефекты в кровле. Разрушена только кровля крыши, перекрытия не обрушились.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Каменское Днепропетровской области в двухэтажном жилом доме обвалилась крыша. 
 
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Источник: korrespondent.net

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