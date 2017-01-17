Путин прокомментировал встречу Трампа с русскими проститутками

После встечи с президентом Молдавии Игорем Додоном президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по поводу компромата на Дональда Трампа.

"Трамп, когда он приезжал в Москву, - а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, - он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях", - рассказал Путин на пресс-конференции во вторник.

"Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред", - сказал Путин.

"Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом себе представляю, что Трамп, который большую часть жизни занимался организацией конкурсов красоты и общался с самыми красивыми девушками мира, сразу же по приезде в Москву побежит в отель к нашим... девушкам низкой социальной ответственности, хотя я уверен, что они у нас самые лучшие в мире", - сказал Путин.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может утратить доверие к Путину.

Кремль ответил на предложение Трампа о санкциях

Источник: korrespondent.net