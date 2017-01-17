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17. 01. 2017

Путин прокомментировал встречу Трампа с русскими проститутками

 
После встечи с президентом Молдавии Игорем Додоном президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по поводу компромата на Дональда Трампа.
 
"Трамп, когда он приезжал в Москву, - а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, - он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях", - рассказал Путин на пресс-конференции во вторник.
 
"Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред", - сказал  Путин.
 
"Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом себе представляю, что Трамп, который большую часть жизни занимался организацией конкурсов красоты и общался с самыми красивыми девушками мира, сразу же по приезде в Москву побежит в отель к нашим... девушкам низкой социальной ответственности, хотя я уверен, что они у нас самые лучшие в мире", - сказал Путин.
 
 
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может утратить доверие к Путину.
 
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Источник: korrespondent.net

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