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17. 01. 2017

Рада определила график работы на VI сессию

Верховная Рада Украины утвердила календарный план своей работы на следующую, шестую сессию. За соответствующее постановление проголосовали 232 народных депутата на заседании во вторник, 17 января.

Согласно документу, VI сессия откроется 7 февраля и продлится до 21 июля 2017 года. 6 февраля состоится заседание согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп.

На VI сессии депутаты 11 недель будут работать в пленарном режиме, семь недель – в комитетах и шесть проведут в округах с избирателями.

Календарный план составлен с учетом графика проведения сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, 23 декабря прошло последнее пленарное заседание парламента в 2016 году. Депутаты вернулись к работе в сессионном зале 17 января 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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