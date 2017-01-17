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17. 01. 2017

Советник Трампа: Россияне готовы есть снег, чтобы выжить

Советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что санкции против России, имели "противоположный эффект из-за характера русских людей", передает Русская служба би-би-си.

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", - заявил он.

Позже журналисты спросили пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, как в Кремле относятся к этим словам.
 
"То, что санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно", - сказал Песков.
 
"Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
В 2015 году в сети появилось видео с ответом российской молодежи на санкции, в котором парни и девушки обещают преодолеть все трудности и даже научиться дышать неестественным способом.
 
В июле 2016 года уже сообщалось, что все больше россиян чувствуют влияние санкций.

Источник: korrespondent.net

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