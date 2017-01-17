Отношения между Сербией и албанскими властями Косово опасно обострились на этих выходных из-за поезда, отправленного сербами в Косовска-Митровицу.
14 января косовары отказались пропускать следовавший из Белграда в Косово сербский пассажирский поезд, угрожая использовать свои спецподразделения.
Это был первый с 1999 года состав, который мог связать Белград с поселениями сербов в Косово. Гнев албанцев был усилен и тем, что на поезде на десятках языках была надписаь "Косово - это Сербия".
Корреспондент.net разбирался в инциденте, который мог нарушить шаткий мир между сербами и косовскими албанцами.
Поезд раздора
Сербия запустила между субботой 14 января и воскресеньем 15 января спустя 18 лет после конфликта 1999 года первое прямое железнодорожное сообщение между Белградом и Северной Митровицей, где проживает сербское большинство. Город разделен между сербами и албанцами рекой Ибар.
"Это способ запустить сообщение между сербами в Митровице и Белграде, а также передвижная выставка нашего культурного наследия", - пояснили в сербском правительстве Косово.
Поезд был украшен репродукциями самых известных фресок православных монастырей Косово, которые веками находились на этой территории, но были уничтожены албанцами.
Снаружи состав выкрашен в цвета флага Белграда. На нем выделяется слоган "Косово - сербский город", написанный на 21 языке, в том числе на албанском "Kosova eshte serbi".
Cмотрите фотогалерею: Поезд раздора. Обострение между Сербией и Косово
Косовска-Митровица, куда направлялся поезд, находится на севере, недалеко от границы с Сербией, там проживает крупнейшая община этнических сербов.
Железнодорожное сообщение между Белградом и Косово отсутствует со времен вооруженного конфликта 1998-1999 годов.
Планировалось, что после пробного этапа эксплуатации, маршрут войдет в постоянное расписание государственных железных дорог Сербии.
Сейчас в Косовску-Митровицу можно добраться на автобусе или на поезде из сербского Кралево - новый маршрут продлил бы его до Белграда.
Реакция Косово, или "Крымский сценарий"
Президент Косово Хашим Тачи призвал не пускать поезд на территорию республики, в этот район были стянуты десятки агентов спецназа.
Тачи расценил поезд как провокацию, а его въезд на территорию Косово с "националистическими наклейками, противоречащими конституции и законам страны".
По его словам, он поддерживает свободу передвижения, но среди пассажиров поезда были сербские официальные лица, которые в Косово нон грата.
Косовский премьер Иса Мустафа сказал, что связался с Вашингтоном и Брюсселем, чтобы "выразить обеспокоенность".
Сербия готова отправить войска
Сербский премьер Александр Вучич сам распорядился остановить поезд, поскольку, по его информации, албанцы пытались заминировать рельсы, а машиниста поезда и пассажиров - арестовать.
По его словам, это косовары хотели спровоцировать конфликт. Состав простоял в сербском приграничном поселке Рашка два часа и вернулся в Белград.
"Оостановка поезда помогла избежать столкновений, которые бы привели к жертвам с обеих сторон», а сохранить мир в Косово удалось благодаря желанию и мудрости Сербии", - сказал Вучич.
По словам президента Сербии Томислава Никлича, Белград не стремится к конфликту и не хочет нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.
"До тех пор пока я в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого не удастся избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение", - указал Николич на заседании Совета нацбезопасности Сербии.
Он подчеркнул, что Сербия направит свои войска в Косово в том случае, если для проживающего там сербского населения возникнет угроза со стороны албанцев.
"Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой", - сказал сербский лидер.
А сотни сербов вышли на улицы Митровицы, размахивая флагами Сербии в знак протеста против несостоявшегося прибытия поезда.
Cмотрите фотогалерею: Поезд раздора. Обострение между Сербией и Косово
Евросоюз обеспокоен
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала об обеспокоенности Брюсселя эскалацией между Сербией и Косово.
"Я лично не только на выходных следила за вопросом, связанным с поездом, но и лично связывалась с Вучичем. Я крайне обеспокоена ситуацией, которая может легко привести к эскалации, и призываю обе стороны избегать эскалации, пытаться сдержать действия и риторику, а также пытаться во взаимодействии путем диалога видеть выгоду для обеих сторон", - сказала дипломат.
Она отметила, что шаги, предпринятые в рамках диалога между Белградом и Приштиной в прошлом году, "являются своего рода историческими".
"Напряженность по-прежнему высока, но работа и решимость, которую мы наблюдаем в Приштине и Белграде, являются значительными", - заявила глава дипломатии ЕС.
Независимость Косово
Лидер Югославии Иосип Броз Тито, желая втянуть Албанию в состав совего государства, поощрял переселение в Косово албанцев, при этом ограничивая возвращение туда сербов.
Известно, что в годы правления в Албании Энвера Ходжи в Косово и Метохию сбежало около 400 000 албанцев. И вскоре албанцы стали в Косово большинством.
В конце 1990-х косовские албанцы подняли мятеж, требуя отделения от Сербии. Из Косова массово изгонялись сербы, албанцы жгли древние православные храмы.
Попытка Сербии в 1999 году восстановить порядок в Косово была расценена США как "этнические чистки" и НАТО начало бомбардировки Белграда.
В 2008 году без референдума Косово провозглашает независимость со столицей в Приштине. Независимость Республики Косово признают 110 стран ООН.
Согласно Конституции Сербии, Косово является автономией страны и входит в Автономный край Косово и Метохи.
Источник: korrespondent.net
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