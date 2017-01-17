Британия пообещала выйти из Таможенного союза ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что страна покинет Таможенный союз ЕС, передает The Independent.

"Я не хочу, чтобы мы были связаны общим внешним тарифом", - сказала Мэй.

Она объяснила, что хочет, чтобы Британия была открыта к торговым сделкам с другими странами.

По ее словам, планы по выходу страны из ЕС не позволяют оставаться членом общего рынка в связи с тем, что это будет означать "неполный выход Британии из ЕС".

Отметим, что после результатов Brexit, СМИ писали, что один из самых важных вопросов состоит сегодня в том, нужно ли Британии оставаться членом таможенного союза ЕС, или же достаточно будет на манер Норвегии входить в Европейскую экономическую зону.

Также напомним, что в прошлом году британский парламент поддержал план правительства по Brexit.