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17. 01. 2017

Британия пообещала выйти из Таможенного союза ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что страна покинет Таможенный союз ЕС, передает The Independent.

"Я не хочу, чтобы мы были связаны общим внешним тарифом", - сказала Мэй.

Она объяснила, что хочет, чтобы Британия была открыта к торговым сделкам с другими странами.

По ее словам, планы по выходу страны из ЕС не позволяют оставаться членом общего рынка в связи с тем, что это будет означать "неполный выход Британии из ЕС".

Отметим, что после результатов Brexit, СМИ писали, что один из самых важных вопросов состоит сегодня в том, нужно ли Британии оставаться членом таможенного союза ЕС, или же достаточно будет на манер Норвегии входить в Европейскую экономическую зону.

Также напомним, что в прошлом году британский парламент поддержал план правительства по Brexit.

Источник: korrespondent.net

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