Переодетые дипломаты США: мемы на заявление Лаврова

Соцсети шутят над заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о переодетых в женские наряды американских дипломатах, которые якобы ходят на митинги оппозиции в России.

Пользователи постят мемы на переодетых дипломатов США.

Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве рзаверил журналистов, что переодетые американские дипломаты были замечены на митингах российской оппозиции. Он заверил - бывали случаи, когда дипломаты США надевали парики и переодевались в женскую одежду, чтобы проникнуть на российские объекты.

"Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его", - уточнил Лавров.

Кроме того, рассказал Лавров, сотрудники военного атташата посольства США очень любят ездить по России на арендованных авто с обычными российскими номерами. Их замечали даже в Чечне и у границы с Украиной, отметил российский министр.

Американские представители пока не прокомментировали заявление Сергея Лаврова.

Источник: korrespondent.net