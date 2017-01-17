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17. 01. 2017

Давос-2017 в фото: Порошенко, Шакира и панда

В швейцарском Давосе 17 января открылся 47-й Всемирный экономический форум.

В этом году он заглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и соберет рекордное число участников - около 3000 представителей власти, бизнеса и международных организаций.
Давос - 2017 в цифрах
 
Украина будет представлена в неофициальной части форума. Нашей страны нет в официальном рабочем расписании форума, как в прошлые годы, в этот раз Украина проводит два неофициальных мероприятия (16 и 19 января) - для международных инвесторов.

Украинский президент Петр Порошенко уже прибыл в Давос для участия в мероприятиях. Он уже провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и дал интервью каналу Bloomberg. 

Порошенко дал интервью Bloomberg (фото: пресс-служба президента)
 
Порошенко не будет участвовать в традиционном украинском завтраке в Давосе, организованном бизнесменом Виктором Пинчуком. Это связывают с недавним скандалом вокруг статьи Пинчука в WSJ, в которой бизнесмен говорил о необходимости болезненных компромисов Украины с Россией, в том числе признании местных выборов на Донбассе.
 Порошенко поговорил с Дзиньпином (фото: пресс-служба президента)
 
Знаменитая колумбийская певица Шакира, являющаяся также послом ЮНИСЕФ, также приехала в Давос. На форуме она получила премию Crystal Award за благотворительность (помощь с образованием детей в Колумбии).
 
Шакиру наградили в Давосе-2017 (фото: ЕРА/UPG)
 
Последний день форума Давос-2017 - 20 января - совпадает с днем инаугурации президента США Дональда Трампа. Поэтому американскую делегацию возглавили вице-президент Джо Байден и госсекретарь Джон Керри, представляющие администрацию Барака Обамы. Их полномочия истекают в полдень 20 января, как и полномочия Обамы.
Давос-2017: мировые лидеры позируют возле ледяной панды. На фото - президенты Швейцарии и Китая
Давос - 2017: фоторепортаж первого дня
 

Cмотрите фотогалерею: Давос-2017 в фото: Порошенко, Шакира и панда

Источник: korrespondent.net

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