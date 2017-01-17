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17. 01. 2017

В России против автора стихов про Украину возбудили новое дело

 
Новое уголовное дело возбудено в отношении бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева, которого ранее уже судили за публикацию в интернете своего стихотворения в поддержку Украины. Об этом сам Бывшев сообщил Новой газете.
 
"Сегодня в 11 утра в мою квартиру пришли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ 2Возбуждение ненависти либо вражды", - рассказал Бывшев.
 
Он пояснил, что обвинение связано с его стихотворением "На независимость Украины", которое Бывшев опубликовал 22 февраля 2015 года на своей странице в социальной сети ВКонтакте. По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, сказал Бышев.
 
По словам обвиняемого, из предъявленных ему документов следует, что уголовное дело возбудили еще 30 сентября 2016 года, а обыск был санкционирован судьей Кромского районного суда Еленой Гудковой 20 декабря 2016 года. Следователи изъяли у Бывшева в качестве вещественных доказательств ноутбук и все носители.
 
Напомним, ранее Александра Бывшева из поселка Кромы Орловской области приговорили к шести месяцам общественных работ.
 

Источник: korrespondent.net

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