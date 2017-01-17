Рада приняла закон о градостроительной деятельности

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании градостроительной деятельности" был принят 238 голосами народных депутатов, сообщает 112 канал.

По мнению авторов закона, который создавался вместе с Госархстройинспекцией, он должен стать эффективным инструментом для борьбы со строительными аферами и нечестными застройщиками.

"Принятие законопроекта 4733-1 во втором чтении является необходимым условием для построения цивилизованного строительного рынка. Реализация предложенных изменений на практике минимизирует количество незаконных строительств, снизит риски для людей, которые инвестируют в строительство, и избавит от коррупционной составляющей в процессе взаимодействия гражданина и государственной структуры", - считает глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев.

Разработка законопроекта 4733-1была инициирована для изменения разрешительной системы в строительстве, либерализация которой в 2011 году привела к увеличению количества строительных афер. Искусственное разделение объектов строительства трех классов последствий на пять категорий сложности и установление для них разного порядка оформления разрешительных документов дали недобросовестным застройщикам неограниченное поле для злоупотреблений.

Законопроект 4733-1 предусмативает разделение объектов строительства только на классы последствий и упрощает разрешительную систему для более чем 80% строительств. С другой стороны, крупные жилищные комплексы, многоэтажные дома, торгово-развлекательные комплексы будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации. Таким образом, будут обеспечены честные и прозрачные условия для ведения градостроительной деятельности.

Источник: korrespondent.net