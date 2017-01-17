В Финляндии обстреляли центр беженцев

В финском городе Коувола неизвестные обстреляли центр по приему беженцев. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle во вторник, 17 января.

По сообщению полиции, рано утром недалеко от центра по приему беженцев "Рекола" услышали выстрел. На месте был замечен темный автомобиль типа "универсал". Позже в одном из окон центра была обнаружена дыра, а рядом найдена пуля.

Камера видеонаблюдения зафиксировала инцидент. Полиция расследует дело по статье "создание опасной ситуации".

В центре по приему беженцев "Рекола" проживает около 130 просителей убежища. Данный центр и ранее подвергался нападениям.

Напомним, ранее в немецком Хефельхоф горел лагерь для беженцев.

Источник: korrespondent.net