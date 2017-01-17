Киев призвал РФ собраться в Будапештском формате

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал Россю собраться в Будапештском формате, чтобы она обосновала свою позицию об отказе соблюдать гарантии суверенитета Украины.

Как известно, глава российского МИД Сергей Лавров утверждает, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием.

"Россия уже неоднократно говорила именно то, что сегодня сказал Лавров. Я считаю, что такая позиция, она находится вне всякой логики. Вне всякой политической логики, вне какой-либо международно-правовой логики", - цитирует Климкина УНИАН.

"Каким образом мы нарушали Будапештский меморандум? Реально Россия оккупировала Крым и начала масштабную агрессию против Украины. Весь мир понимает, кто нарушил Будапештский меморандум. Есть только одно мнение, это мнение России", - заявил Климкин.

По словам министра, что украинская сторона неоднократно пыталась на разном уровне собрать подписантов Будапештского меморандума.

"Наши друзья и коллеги - Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны, которые присоединились к этим гарантиям, были готовы. Всегда Россия говорила, что она не готова в любом контексте принимать в этом участия. [...] Если Россия уверена в том, что ее позиция имеет какое-то обоснование, то почему не собраться и не обосновать эту позицию", - подчеркнул Климкин.

Отметим, в прошлом месяце Британия заявила, что Россия нарушила Будапештский меморандум.

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