МИД: Заявления Ле Пен о Крыме – ничтожны

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с очередными высказываниями кандидата в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен относительно Крыма.

"Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Лэ Пен относительно Крыма и отмечает, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и из правовой точек зрения", – говорится в комментарии МИД Украины.

Дипломаты напомнили, что Франция и все международное сообщество выразили поддержку территориальной целостности Украины и "осудили незаконную оккупацию Россией Крыма и Севастополя серьезные и нарушения прав человека на оккупированных территориях".

"Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии – это не только пренебрежение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям относительно местного населения", – подчеркивается в комментарии.

В МИД Украины уверены, что "высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении к международному праву, суверенитету и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, осуществляющей политику агрессии и оккупации".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала признать его частью России в случае победы на президентских выборах.

Напомним, СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину, после того, как она сказала, что считает оккупацию Крыма законной.

Источник: korrespondent.net