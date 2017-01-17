Молдова: Крым российским признать не можем

Молдова сейчас не может пойти на официальное признание Крыма российским, заявил президент страны Игорь Додон.

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему", - сказал Додон на пресс-конференции в Москве.

Глава государства также заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

"Это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский Союз тоже упал, то есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения", - сказал Додон.

"И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция - и я поддержу эту позицию - парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано", - заявил президент Молдовы.

Ранее Додон заявлял, что Крым де-факто - это территория России, однако властям Молдавии следует осторожно подходить к вопросу его возможного признания. После этого в стране извинились за слова Додона про "российский Крым".

Источник: korrespondent.net