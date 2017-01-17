Киев запретил въезд мэру польского Перемышля

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме запретили въезд в Украину. Запрет был издан летом прошлого года, уточнила Европейской правде пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во вторник, 17 января.

По ее словам, такие меры в отношении поляка были приняты "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

Как уточняет Zaxid.net, въезд Хоме в Украину запретили на пять лет.

Ранее сегодня о запрете на въезд в Украину Хоме сообщил польский ресурс Zycie Podkarpackie. По информации издания, мэра не пустили сегодня на границе, когда он ехал в нашу страну по приглашению украинской стороны.

"Разъяснения на границе продолжались полчаса. Затем я получил официальный документ на украинском языке, изданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Объяснения очень немногословны, пограничник ссылается на какие-то скупые рекомендации, выданные "центром", – цитирует издание Хому.

Напомним, 10 декабря в Перемышле участники марша, который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Сам Хома назвал этот выкрик "позорным". "Об указанных событиях во время марша я узнал из СМИ, соцсетей. Я разделяю вашу обеспокоенность, особенно потому, что я лично принимал участие в марше и не слышал возглас, который должен был прозвучать во время марша около украинского Народного дома", – написал Хома в письме генконсулу Украины в Люблине Василию Павлюку.

Источник: korrespondent.net