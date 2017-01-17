Порошенко согласовал со Швейцарией возврат активов Януковича

Украина и Швейцария согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи со своей швейцарской коллегой Дорис Лойтхард во вторник, 17 января.

"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и те замороженные активы в швейцарских банках, которые сейчас там находятся... Мы определили четкий график и координацию сотрудничества Министерств юстиции и Генпрокуратур, которые должны как можно скорее привести к соответствующему результату и возврату этих денег в Украину", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

По его словам, Лойтхард отметила, что эти средства нужны Украине на проведение реформ.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что на возврат денег Януковича уйдут годы.

Источник: korrespondent.net