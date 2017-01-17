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17. 01. 2017

В Украине появится День добровольца

Верховная Рада Украины приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат на заседании во вторник, 17 января.

День украинского добровольца решено учредить 14 марта.

Постановление ВР рекомендует Кабмину в течение месяца разработать и утвердить план официальных мероприятий ко Дню украинского добровольца.

Напомним, в июле 2016 года в Киеве на Троещине открыли первый памятник добровольцу АТО.

Источник: korrespondent.net

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