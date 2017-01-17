Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 20:21
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

Киев объяснил, почему не подает в суд из-за Крыма

На рассмотрение вопроса о возвращении Крыма в международном суде ООН необходимо согласие России, заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, признание юрисдикции международного суда ООН происходило исключительно на основании определенных конвенций.

"Требуется согласие России на рассмотрение этого вопроса в международном суде ООН, он не может рассматривать вопрос, если нет согласия другой стороны", - добавила Зеркаль.

При этом она отметила, что существует восемь документов, где Россия и Украина признали обязательность юрисдикции судебных или арбитражных институтов.

"Среди них, в частности, конвенции о запрете расовой дискриминации и конвенция о запрещении финансирования терроризма”, - сказала она.
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что в рамках указанных конвенций Россия признала юрисдикцию международного суда ООН и это означает, что в случае, если международный суд ООН примет эти соответствующие предварительные меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств, каким образом их не соблюдать.
 
"Она не может их заблокировать, например, в Совете Безопасности, поэтому мы используем это именно в рамках соответствующих исков", - сказал Климкин.
Накануне Украина подала в Гаагу иск против России, касающийся нарушения вышеупомянутой Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
 
Позже Международный суд ООН обнародовал детали иска Украины против России.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.