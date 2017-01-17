Киев объяснил, почему не подает в суд из-за Крыма

На рассмотрение вопроса о возвращении Крыма в международном суде ООН необходимо согласие России, заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, признание юрисдикции международного суда ООН происходило исключительно на основании определенных конвенций.

"Требуется согласие России на рассмотрение этого вопроса в международном суде ООН, он не может рассматривать вопрос, если нет согласия другой стороны", - добавила Зеркаль.

При этом она отметила, что существует восемь документов, где Россия и Украина признали обязательность юрисдикции судебных или арбитражных институтов. "Среди них, в частности, конвенции о запрете расовой дискриминации и конвенция о запрещении финансирования терроризма”, - сказала она.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что в рамках указанных конвенций Россия признала юрисдикцию международного суда ООН и это означает, что в случае, если международный суд ООН примет эти соответствующие предварительные меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств, каким образом их не соблюдать.

"Она не может их заблокировать, например, в Совете Безопасности, поэтому мы используем это именно в рамках соответствующих исков", - сказал Климкин.

Накануне Украина подала в Гаагу иск против России, касающийся нарушения вышеупомянутой Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Позже Международный суд ООН обнародовал детали иска Украины против России.

Источник: korrespondent.net