Перестрелка в Олевске: задержаны почти все участники

Полиция идентифицировала всех и задержала большинство причастных к перестрелке в Олевске Житомирской области в ночь на 16 января. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в комментарии ZN.UA вечером во вторник, 17 января.

"Изъята часть оружия. Проводятся оперативно следственных мероприятия по установлению местонахождения остальных причастных. Также проводятся все необходимые экспертизы, в том числе баллистическая и экспертиза ДНК, для установления непосредственных участников инцидента", – сказал Шкиряк.

Он напомнил, что конфликт между местными жителями и приезжими львовянами возник на бытовой почве". "Но не исключено, что обе группировки имели отношение к незаконной добычи янтаря", – уточнил советник министра.

Ранее в полиции заявляли, что перестрелка в Олевске произошла в результате нежелания некоторых людей платить за вход на дискотеку.

Источник: korrespondent.net