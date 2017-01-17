Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 21:54
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

В Нацгвардии начались зимние учения

Нацгвардия начала зимний сезон учений для бойцов, в ходе которых будут отработаны навыки обращения с оружием, тактическая медицина и тыловое обеспечение, передает 5 канал.

В учениях принимают участие свыше три сотни нацгвардейцев. Обучение для каждого из отрядов продолжается в течение 20 минут.

"Здесь нас учат, как правильно защищать граждан, защищать военные сооружения, государственные, административные сооружения, как правильно пользоваться спецсредствами. Так мы совершенствуем свою физическую подготовку", – рассказывает срочник Владимир Дивнич из Прикарпатья.

На прошлой неделе Украина провела военные учения возле Крыма. Подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки провели тактико-специальные занятия.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.