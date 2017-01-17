ВВС Нигерии ошибочно ударили по беженцам: более 100 жертв

В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев, в результате чего погибли более ста человек, передает AP.

Самолет Вооруженных сил Нигерии должен был нанести удар по группировке Боко Харам, ранее примкнувшей к "Исламскогому государству", но по ошибке сбросил бомбы на беженцев в штате Борно.

Сотрудники организации Врачи без границ заявили о 120 пострадавших и 50 погибших в результате налета.

Также погибли шесть сотрудников Международного комитета Красного креста.

Как заявил представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор, инцидент произошел во вторник на северо-востоке страны, около границы с Камеруном. По его словам, планируется провести расследование инцидента.

В конце декабря сообщалось, что правительственные войска Нигерии разгромили основной лагерь Боко Харам.

До этого в ООН предупреждали, что Нигерии грозит самый масштабный гуманитарный кризис на всем африканском континенте.