Италия призвала вернуть Россию в G8

Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано призвал мировых лидеров рассмотреть возможность возвращения к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России, передает Reuters.

Как известно, в этом году Италия председательствует в "Большой семерке" и будет проводить нынешний саммит G7 в сицилийском городе Таормина в мае.

По словам итальянского министра, в этом году вряд ли получится привлечь Россию к нынешнему саммиту, но восстановление "Большой восьмерки" может состояться в будущем.

Агентство отметило, что предстоящий саммит G7 будет впервые проходить при участии Дональда Трампа, который говорил о необходиомости улучшить отношения с Россией.

"Любое ответственное лицо должно надеяться на потепление в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Альфано.

По его словам, Россия доказала, что является "надежным партнером в энергообеспечении, и в то же время очень полезным партнером в борьбе с терроризмом".

Отметим, что в прошлом месяце Италия заблокировала продление санкций против России.