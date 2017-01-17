Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 21:59
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

Италия призвала вернуть Россию в G8

Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано призвал мировых лидеров рассмотреть возможность возвращения к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России, передает Reuters.

Как известно, в этом году Италия председательствует в "Большой семерке" и будет проводить нынешний саммит G7 в сицилийском городе Таормина в мае.

По словам итальянского министра, в этом году вряд ли получится привлечь Россию к нынешнему саммиту, но восстановление "Большой восьмерки" может состояться в будущем.

Агентство отметило, что предстоящий саммит G7 будет впервые проходить при участии Дональда Трампа, который говорил о необходиомости улучшить отношения с Россией.
 
"Любое ответственное лицо должно надеяться на потепление в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Альфано.

По его словам, Россия доказала, что является "надежным партнером в энергообеспечении, и в то же время очень полезным партнером в борьбе с терроризмом".

Отметим, что в прошлом месяце Италия заблокировала продление санкций против России.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.