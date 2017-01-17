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17. 01. 2017

Старшего сына Нетаньяху вызвали на допрос

Израильская полиция вызвала старшего сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на допрос в рамках расследования дела о получении семьей главы правительства дорогостоящих подарков от крупных бизнесменов. По данным Второго канала местного телевидения, Яир Нетаньяху приехал на допрос вечером во вторник, 17 января.

"Сын главы правительства должен дать показания в рамках "дела 1000" – о подарках, в получении которых от представителей деловых кругов в Израиле и за рубежом подозревается его отец. Сыну Нетаньяху предстоит, в частности, ответить, получал ли он сам ценные подарки от миллиардера Джеймса Пакера", – сообщает телеканал.

Сам премьер, которого допрашивали уже дважды, настаивает, что в его действиях не было ничего незаконного, с фигурирующими в деле миллиардерами его связывают сугубо дружеские отношения. Нетаньяху также подчеркивает, что стоимость подарков – сигар и шампанского – во много раз преувеличена израильскими СМИ.

Напомним, в начале января по двум делам о взяточничестве и мошенничестве, связанным с премьер-министром Израиля, допросили его супругу, Сару Нетаньяху.

Источник: korrespondent.net

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