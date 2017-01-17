Теракт в Багдаде: семь жертв

В результате взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в Багдаде погибли семь человек. Инцидент произошел на юге страны во вторник, 17 января, сообщает Reuters.

В этом районе иракской столицы, где проживают преимущественно шииты, сообщили источники.

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, 8 января в Багдаде в результате двух терактов погибли 19 человек. В начале января боевики "Исламского государства" взорвали бомбу в автомобиле на площади в пригороде Багдада – погибли 35 человек.

Источник: korrespondent.net