В Украине от гриппа за неделю умерли шесть человек

За вторую неделю 2017 года, с 9 по 15 января, в Украине от гриппа скончались шесть человек – в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях – по одному случаю, два – в Одесской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины во вторник, 17 января.

Всего за отчетный период гриппом и ОРВИ заболели 199 тысяч 684 человек, из которых госпитализированы 10 тысяч 90 человек.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший – в Харьковской.

"Темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 17,1% и 23% соответственно. В 6 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги", – отметили в Минздраве.

Напомним, Минздрав ждет пика эпидемии гриппа в феврале.

Источник: korrespondent.net