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17. 01. 2017

Карты Google назвали калининградское ФСБ гестапо

В сети обратили внимание на обозначение здания управления ФСБ в Калининградской области на картах Google, которое сервис назвал Управлением Гестапо.

Управление ФСБ по Калининградской области располагается по адресу Советский проспект, дом 5.

В Google Maps же управление обозначено как "Управление Гестапо Восточной Пруссии".

В сети предполагают, что Google забыл переименовать учреждение, которое раньше находилось в этом здании.

Ранее Google Maps показал, что ИГИЛ находится в Москве.

Источник: korrespondent.net

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