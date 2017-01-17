Суд продлил арест Ефремова

Экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову подлили арест на два месяца, до 17 марта 2017 года. Соответствующее решение вынес Старобельский районный суд Луганской области, сообщил Українським новинам его адвокат Александр Мельников.

"Мы получили информацию, что Старобельский суд продлил арест до 17 марта...Это беспредел, это беззаконие, ведь все защитники были в этот момент на заседании в Апелляционном суде Киева, а от государственного адвоката он (Ефремов, – ред.) отказался!" – сказал он.

Защитник считает, что суд не имел права продлевать арест Ефремова, так как в том уголовном производстве, которое рассматривает Старобельский райсуд, мера пресечения ему вообще не избиралась.

Напомним, по делу Ефремова в ГПУ составили сообщения о подозрении народному депутату Сергею Горохову, экс-главе Луганского облсовета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, экс-мэру Луганска Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову.

Источник: korrespondent.net