Лихтенштейн даст безвиз украинцам после ЕС - Порошенко

Лихтенштейн введет безвизовый режим для украинцев сразу после аналогичного решения Европейского Союза, заявил президент Петр Порошенко после встречи с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнском.

Отмечается, что президент Украины впервые в истории двусторонних отношений встретился с наследным принцем Лихтенштейна.

"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", - подчеркнул президент.

Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.

Сегодня Порошенко заявил, что также Швейцария может дать Украине безвиз.