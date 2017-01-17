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17. 01. 2017

США в ООН назвали Россию угрозой мировому порядку

Действия России не способствуют новому мировому порядку, "они подрывают существующий", заявила во вторник, 17 января, в своей последней речи в качестве постоянного представителя США при ООН Саманта Пауэр.

По ее словам, Москва ведет агрессивные и дестабилизирующие действия, которые угрожают основанному на правилах международному порядку.

В качестве примеров Пауэр назвала вмешательство РФ на Украине, поддержку Москвой правительства Башара Асада в гражданской войне в Сирии и попытки Кремля повлиять на исход выборов в демократических странах Запада.

Будущий глава Пентагона о России: Главная угроза

Источник: korrespondent.net

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