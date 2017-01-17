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17. 01. 2017

В Европарламенте назначили нового главу

Новым главой Европарламента по итогам голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге стал представитель парламентской фракции Европейской народной партии 63-летний итальянец Антонио Таяни.

Об этом говорится в Twitter Европарламента.

#EPlenary has elected Italian @Antonio_Tajani (EPP) as the new president of the European Parliament. RT and spread the news! pic.twitter.com/ibxO9ToJcT

— European Parliament (@Europarl_EN) 17 января 2017 г.

Председатель Европейского совета Дональд Туск уже поздравил Таяни с итогами голосования.

Президент Европарламента избирается на два с половиной года – половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.

Напомним, сейчас председателем Европарламента является Мартин Шульц, немецкий социал-демократический политик.

Источник: korrespondent.net

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