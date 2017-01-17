В ДНР заявили о неготовности объединиться с Луганском

Самопровозглашенные "Луганская" и "Донецкая народные республики" пока не готовы к объединению, поскольку для этого придется менять минский формат, заявил глава сепаратистов из ДНР Александр Захарченко.

"Мы с Игорем Плотницким (глава ЛНР - ред.) подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы", - сказал он в Симферополе.

Отметим, в прошлом месяце в Донецке не исключили объединения с Луганском.

Также напомним, что вчера Захарченко и Плотницкий приехали в Крым с трехдневным визитом.

Источник: korrespondent.net