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18. 01. 2017

Белый дом ответил Путину на слова о подрыве легитимности Трампа

 
Белый дом не пытался подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.
 
Один из журналистов спросил Эрнеста, что он может ответить на "обвинения Путина в адрес администрации Обамы в попытке делегитимизировать приходящую администрацию Трампа". Эрнест заявил, что это неправда.

"Конечно, это неправда", – сказал представитель Белого дома.

Трампа не стоит недооценивать – Обама
 
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США определенные силы хотят устроить "Майдан" в стране, чтобы подорвать легитимность избрания Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net

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