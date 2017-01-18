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18. 01. 2017

Белецкий передал Матиосу материалы о коррупции в Нацгвардии

 
Народный депутат, лидер "Азова" Андрей Белецкий во вторник, 17 января, передал главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу документы, которые должны свидетельствовать о коррупции руководства Нацгвардии.
 
"Белецкий передал Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины. Документы переданы в подтверждение заявления Белецкого, сделанного им 14 января 2017 года", – сказано в сообщении на сайте Azov.Press.
 
Напомним, Белецкий на сайте полка "Азов", учредителем которого он является, 14 января обнародовал заявление, в котором обвинил руководство Национальной гвардии в "сепаратизме и системной коррупции".

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Нацгвардия обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить эти факты. Матиос заявил, что заявления Билецкого будут тщательно проверены. 

Источник: korrespondent.net

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