Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 02:29
-7°C
Завтра -5°C
-7°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

Россия продлила Сноудену вид на жительство

 
Власти России продлили экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
 
"Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", – написала она, прокомментировав таким образом слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который заявил, что у России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена США.
 
 
Ранее сообщалось, что петицию о помиловании Сноудена подписали более миллиона человек.
В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные документы, доказывавшие факт отслеживания спецслужбами телефонных звонков рядовых граждан.
 
Сноудену удалось бежать в Гонгконг, а затем в Россию, где он получил убежище и проживает до сих пор.

Обама: Я не могу помиловать Сноудена
 
В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.