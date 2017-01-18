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18. 01. 2017

В Белом доме рассказали о мнении Обамы насчет Путина

 
Президент США Барак Обама считает российского лидера Владимира Путина практичным человеком. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.
 
"Президент, говоря о своих личных контактах с президентом Путиным, отмечал, что он является достаточно практичным и деловым человеком", – сказал Эрнест.

Обама звонил Путину по "красному телефону" – СМИ 
 
Напомним, ранее Обама заявил, что правильно оценивал Путина. "Не думаю, что недооценивал его (Путина – ред.)", – сказал президент США.

Источник: korrespondent.net

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