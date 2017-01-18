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18. 01. 2017

Порошенко встретился с главой ЕБРР

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе (Швейцария) обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году.

Стороны также обсудили вопросы реформирования банковского сектора.

"Чакрабарти высоко оценил действия украинской власти в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения", – говорится в сообщении.

В свою очередь Порошенко отметил ключевую роль ЕБРР в качестве администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Было решено продолжать сотрудничество в этой сфере.

Чакрабарти также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.

ЕБРР сократил инвестиции в Украину

Напомним, Украина является второй страной в мире по количеству инвестиций от ЕБРР.

Источник: korrespondent.net

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