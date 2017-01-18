Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства, сообщает Reuters.

Режим ЧП вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней.

Джамме заявил, что режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти", пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

Напомним, президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По итогам голосования победил кандидат от оппозиции Адама Бэрроу, получив 45,5% голосов избирателей. Действующий президент страны Яйя Джамме набрал 36,7% голосов. Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.



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Совбез ООН осудил решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".

Источник: korrespondent.net