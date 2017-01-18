Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 05:27
-7°C
Завтра -5°C
-7°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

Хуг посетит линию разграничения на Донбассе

 
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг посетит восточную Украину 18-27 января, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
 
Хуг планирует оценить ситуацию по безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе и ее влияние на жизнь гражданского населения.
 
Кроме того, первый замглавы СММ ОБСЕ намерен оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации.

В ОБСЕ пообещали расширить миссию на Донбассе
 
Напомним, в начале января новый глава ОБСЕ посетил Донбасс.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.