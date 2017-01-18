Обама сократил срок информатору Wikileaks Мэннингу

Президент США Обама сократил срок тюремного заключения для Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки армии США, осужденной за утечку информации в 2010 году.

Теперь, в соответствии с заявлением Обамы, Мэннинг освободят через пять месяцев, 17 мая этого года, а не в 2045 году.

Решение Обамы было озвучено после двух попыток Мэннинг покончить с собой в прошлом году.

Ранее известная как рядовой Брэдли Мэннинг, она изъявила желание сменить пол, однако осталась заключена в мужской военной тюрьме в Форт-Ливенворте (штат Канзас). 35-летний срок тюремного заключения Мэннинг был самым суровым наказанием, которое накладывалось в США за разглашение секретной информации.



Военный суд США признал информатора Wikileaks Мэннинга женщиной

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Мэннинга признали виновным по 20 пунктам.

Источник: korrespondent.net