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18. 01. 2017

Обама сократил срок информатору Wikileaks Мэннингу

 
Президент США Обама сократил срок тюремного заключения для Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки армии США, осужденной за утечку информации в 2010 году.
 
Теперь, в соответствии с заявлением Обамы, Мэннинг освободят через пять месяцев, 17 мая этого года, а не в 2045 году.
 
Решение Обамы было озвучено после двух попыток Мэннинг покончить с собой в прошлом году.
 
Ранее известная как рядовой Брэдли Мэннинг, она изъявила желание сменить пол, однако осталась заключена в мужской военной тюрьме в Форт-Ливенворте (штат Канзас). 35-летний срок тюремного заключения Мэннинг был самым суровым наказанием, которое накладывалось в США за разглашение секретной информации.

Военный суд США признал информатора Wikileaks Мэннинга женщиной
 
Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Мэннинга признали виновным по 20 пунктам.

Источник: korrespondent.net

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