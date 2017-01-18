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18. 01. 2017

В Китае при обвале на шахте погибли девять человек

 
В результате обрушения на угольной шахте на севере Китая погибли девять горняков, сообщает Синьхуа.
 
Инцидент произошел на угольной шахте города Шочжоу в провинции Шаньси, когда рабочие проводили профилактические работы. 
 
В результате десять человек оказались заблокированными под землей. Одного шахтера удалось спасти. 
 
Причина обрушения выясняется.

Взрыв на шахте в Китае: 33 человека погибли
 
Напомним, ранее в Индии обвалилась шахта, заблокированными оказались более 40 горняков.

Источник: korrespondent.net

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