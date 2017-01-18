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18. 01. 2017

Росс намерен продать активы, чтобы стать министром торговли США

 
Миллиардер Уилбур Росс продаст долю в собственном инвестиционном бизнесе, чтобы исключить конфликт государственных и бизнес-интересов в случае его утверждения министром торговли США, передает Reuters.
 
Росс согласился продать долю в компании Invesco Ltd, которая управляет его фондом, на сумму до 50 миллионов долларов. Он также согласился избавиться от других активов на сумму от 77 до 209 миллионов долларов, в зависимости от продажной цены.
 
Согласно журналу Forbes, состояние Росса составляет 2,5 миллиарда долларов. 
 
Трамп выдвинул Росса на пост министра торговли, чтобы тот добивался заключения "честных" торговых соглашений и сокращения торгового дефицита с такими странами, как Китай и Мексика.

Трамп продал все свои акции
 
Слушания по утверждению Росса министром торговли пройдут в сенате США 18 января.

Источник: korrespondent.net

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