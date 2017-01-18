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18. 01. 2017

Обама даст последнюю пресс-конференцию 18 января

Барак Обама проведет итоговую пресс-конференцию в качестве президента США в среду, 18 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Пресс-конференция начнется в 2:15 по местному времени (21:15 по Киеву).

Черный голубь мира. Итоги президентства Обамы

Напомним, 11 января Обама выступил с прощальной речью. Обращаясь к американцам в последний раз на посту президента Обама прослезился. 

Источник: korrespondent.net

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