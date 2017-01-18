Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 07:01
-7°C
Завтра -5°C
-7°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

США передали Оману 10 заключенных из Гуантанамо

США перевели в Оман десятерых заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что власти США выразили Оману благодарность за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия Соединенных Штатов по закрытию тюрьмы Гуантанамо.

На сегодняшний день в Гуантанамо остаются 45 заключенных.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным освобождать заключенных Гуантанамо.

США эвакуировали 700 американцев из Гуантанамо

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году предыдущей администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.