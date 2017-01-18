США передали Оману 10 заключенных из Гуантанамо

США перевели в Оман десятерых заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что власти США выразили Оману благодарность за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия Соединенных Штатов по закрытию тюрьмы Гуантанамо.

На сегодняшний день в Гуантанамо остаются 45 заключенных.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным освобождать заключенных Гуантанамо.



США эвакуировали 700 американцев из Гуантанамо

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году предыдущей администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

Источник: korrespondent.net