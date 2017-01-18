В Боливии перевернулся автобус: погибли 13 человек

На юге Боливии перевернулся пассажирский автобус, погибли 13 человек, сообщает ABI.

Автобус двигался по маршруту между городами Тариха и Кочабамба. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще 32 человека получили ранения.

Причиной ДТП стала проблема с тормозами.



В Полтаве перевернулся автобус с пассажирами

Напомним, ранее в Турции перевернулся автобус. В результате ДТП погибли двое детей.

Источник: korrespondent.net