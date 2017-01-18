Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 08:30
-7°C
Завтра -5°C
-7°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

В Боливии перевернулся автобус: погибли 13 человек

 
На юге Боливии перевернулся пассажирский автобус, погибли 13 человек, сообщает ABI.
 
Автобус двигался по маршруту между городами Тариха и Кочабамба. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще 32 человека получили ранения.
 
Причиной ДТП стала проблема с тормозами.

В Полтаве перевернулся автобус с пассажирами
 
Напомним, ранее в Турции перевернулся автобус. В результате ДТП погибли двое детей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.